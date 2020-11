Ulm holt Sieg in Gießen - Frankfurt verliert

Kontrollierte Probebohrungen auf der Baustelle an der Friedrichstraße, Ecke Olgastraße, mussten am Mittwoch gestoppt werden, da bei einer Bohrung Methan ausströmte. Die Bohrköpfe waren in rund 40 Metern Tiefe auf eine Methangasblase gestoßen.

Das ausströmende Gas wurde umgehend festgestellt, die Bohrung gestoppt und das Loch fachmännisch verschlossen. Das teilten jetzt sowohl die Polizei wie auch der Landkreis mit. Der Bauherr wollte Sonden für Erdwärme installieren, musste, um diese genehmigen zu lassen, aber mehrere ...