Ulm holt Brasilianer Felicio von den Chicago Bulls

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat den Brasilianer Cristiano Felicio vom ehemaligen NBA-Champion Chicago Bulls verpflichtet.

Der 29 Jahre alte Center kommt mit der Erfahrung von 258 Spielen in der besten Liga der Welt nach Ulm, wie der Club mitteilte. „Dies ist wirklich eine ungewöhnliche Verpflichtung“, sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath zu dem Transfercoup. „Trotz Angeboten aus starken europäischen Ligen hat er schnell deutlich gemacht, dass er sehr gerne in Ulm spielen möchte.“ Felicio hatte die vergangenen sechs Spielzeiten in Chicago unter Vertrag gestanden. In Ulm erhält er einen Einjahresvertrag.

© dpa-infocom, dpa:210809-99-778344/3

Mitteilung zur Verpflichtung