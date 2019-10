Ukraine wahrscheinlicher deutscher EM-Gegner

Joachim Löw kann sich gedanklich schon einmal auf ein erneutes EM-Duell gegen die Ukraine einstellen.

Eventuell wird der Auftaktgegner von 2016 nämlich bereits vor der Gruppenauslosung am 30. November wieder als Kontrahent der Fußball-Nationalmannschaft bei der Endrunde 2020 feststehen - sofern sich die DFB-Elf qualifiziert. Möglich macht dies der komplizierte Modus des Pan-Europa-Turniers mit zwölf Gastgebern.

Nach dem jüngsten Qualifikationsspieltag hat die Ukraine das EM-Ticket und auch den ersten Platz in ihrer Gruppe B sicher. Schon mit einem weiteren Punkt im letzten Gruppenspiel in Serbien (17. November) würde die Mannschaft von Trainer Andrej Schewtschenko zudem sicher in Topf 1 der sechs besten Teams bei der Auslosung gesetzt sein.

Weitere aussichtsreichste Kandidaten für diesen Topf sind aufgrund ihrer Punktstände England, die Niederlande, Spanien, Italien und Belgien. Drängt Deutschland die Niederlande nicht doch noch von Platz eins der Gruppe C, landet die Löw-Auswahl sehr wahrscheinlich als vermutlich Bester der zehn Gruppenzweiten in Topf 2 und geht von dort automatisch in die EM-Gruppe F mit München als Heimspielort.

England, die Niederlande, Spanien und Italien würden in diesem Szenario als Co-Gastgeber ihren jeweilige Heimgruppen zugeordnet werden. Blieben aus Topf 1 noch Belgien und die Ukraine für die noch freien Gruppen B und F mit den Spielorten St. Petersburg/Kopenhagen und München/Budapest.

Da die Ukraine laut UEFA-Beschluss aus politischen Gründen nicht Russland zugeordnet werden darf, wäre sie automatisch in der deutschen Gruppe. Belgien würde in der Gruppe B Co-Gastgeber Russland zugeteilt werden. 2016 war die deutsche Mannschaft mit einem 2:0-Sieg gegen die Ukraine in die EM in Frankreich gestartet.

Lösen die Ungarn als derzeitiger Zweiter in der Quali-Gruppe E direkt das EM-Ticket, würden auch sie als Co-Gastgeber mit dem Spielort Budapest ebenso schon vor der Auslosung als deutscher Vorrundengegner in der Gruppe F feststehen.

