Ukraine mit Corona-Sorgen vor Deutschland-Spiel

Im Landkreis Tuttlingen sind am Freitag 80 neue Corona-Fälle vermeldet worden. Das gab Landrat Stefan Bär in einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Er sei selbst überrascht und habe nicht mit so einem Anstieg gerechnet, sagte Bär.

Woher die vielen Fälle kommen, kann das Landratsamt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig zuordnen. Er habe aber die Vermutung, dass sie mit einigen Fällen in Altenheimen in Zusammenhang stünden, so Bär.