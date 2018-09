Ujah Vater geworden: Mainzer fehlt beim Club

Richard Gutjahr hat im Juli 2016 als erster Journalist live vom Terror in Nizza und vom Amoklauf in München berichtet. In Südfrankreich war er im Urlaub, in der bayerischen Landeshauptstadt ist er zu Hause. Per Zufall musste Gutjahr binnen acht Tagen zweimal mit ansehen, wie Menschen vor seinen Augen sterben.

Tausende Verschwörungstheoretiker glauben nicht an Zufall. Sie vermuten eine Zusammenarbeit Gutjahrs mit den Verbrechern. Sie nennen den Journalisten „einen dreckigen Hund, der bluten muss“.