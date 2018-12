UEFA-Entscheidung über Müller-Sperre am 10. Januar

Madi Jammeh macht eine Arbeit, die kaum ein Deutscher machen will. Und er macht sie mit Begeisterung. Der 28-jährige Gambier ist Altenpflegehelfer im Lindauer Maria-Martha-Stift und bei den alten Menschen, aber auch bei seinen Kollegen sehr beliebt. Doch obwohl er dort dringend gebraucht wird, droht ihm die Abschiebung. Heimleiterin Anke Franke will das verhindern. Sie appelliert in einem Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn und andere Politiker, sich für Madi Jammeh einzusetzen.