Überraschung: Clemens besiegt Weltmeister Wright

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein Christkind hat es diesmal in Ellwangen nicht gegeben. Aber am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wurden in der St.-Anna-Virngrund-Klinik gleich drei Kinder geboren.

Julian Helmle erblickte am 25. Dezember um 7.41 Uhr mit 2780 Gramm das Licht der Welt. Annika Stegmaier ließ um 13 Uhr mit 3090 Gramm nicht lange auf sich warten. Jannat Maria Ateeq folgte am 26. Dezember um 16,26 Uhr mit 3600 Gramm. Über den Nachwuchs freuen sich Corina und Markus Helmle, Selina und Andreas Stegmaier sowie Fariha und Shehzad Ateeq.