U 19 ohne Meyer und Werner zu EM - Kurze Vorbereitung

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft muss bei der Europameisterschaft auf die Fußballprofis Max Meyer (Schalke 04) und Timo Werner (VfB Stuttgart) verzichten. Die Bundesligaclubs stellten ihre Talente für die EM in Ungarn (19. bis 31. Juli) nicht frei.

„Wir hätten die beiden gerne mitgenommen“, sagte am Donnerstag DFB-Coach Marcus Sorg, der zudem auf den verletzten Schalker Mittelfeldspieler Leon Goretzka verzichten muss.

Dabei tat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Bundesligisten gar noch einen Gefallen: Der DFB-Tross wird erst am 17. Juli, zwei Tage vor dem Auftaktspiel gegen Bulgarien, nach Ungarn reisen. „Wir sind den Vereinen hier entgegengekommen, um zu signalisieren, dass wir die Spieler so lange wie möglich in der Obhut der Vereine lassen. Das ist natürlich nicht optimal“, sagte Sorg über die kurze Vorbereitung.

Insgesamt nominierte der U 19-Trainer 18 Spieler, 13 von ihnen kommen von Bundesligaclubs. 16 der insgesamt 18 nominierten Akteure hatten mit einer erfolgreichen Eliterunde in Spanien für die EM-Qualifikation gesorgt. Sollte das deutsche Team in der Vorrunde mindestens Dritter werden, wäre der DFB-Auswahl die Qualifikation für die U 20-WM 2015 in Neuseeland sicher.

Der deutsche DFB-Kader

DFB-Trainer Marcus Sorg - Interview