TVB Stuttgart trennt sich von Trainer Markus Baur

Der TVB Stuttgart hat sich im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga von seinem Trainer Markus Bauer getrennt. Die Entscheidung gab der Tabellen-16. am 18. Februar nach einer langen Negativserie bekannt.

„Aufgrund der Tatsache, dass zuletzt zehn Niederlagen in Folge eingefahren wurden und somit das Ziel Klassenerhalt in Gefahr ist, haben wir uns gemeinsam mit Markus Baur dazu entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden“, sagte der Sprecher der TVB-Gesellschafter, Christian May.

Bis ein Nachfolger gefunden ist, betreut der Geschäftsführer Jürgen Schweikardt die Mannschaft. Er trainierte sie bereits von 2013 bis zum Bundesliga-Aufstieg 2015. „Die Lösung mit Jürgen Schweikardt ist aufgrund der Kurzfristigkeit naheliegend. Er kennt die Mannschaft und das Umfeld bestens“, erklärte May. Am kommenden Sonntag treten die Stuttgarter beim Schlusslicht Eulen Ludwigshafen an.

Bauer hatte den TVB im Sommer 2016 übernommen, im vergangenen Jahr führte der Weltmeister von 2007 die Schwaben zum Klassenerhalt. Nach den Niederlagen zuletzt beim TuS N-Lübbecke und gegen den TSV Hannover-Burgdorf beträgt der Abstand zu den Abstiegsplätzen nur noch zwei Punkte. Allerdings litten die Stuttgarter in der laufenden Saison auch unter großem Verletzungspech.

Kader des TVB Stuttgart

Spielplan des TVB Stuttgart

News und Infos zum TVB Stuttgart

Tabelle der Handball-Bundesliga

Vereinsmitteilung Bauer