Turner Nguyen im Pech: WM-Aus nach Beinbruch

Schaffhausen (dpa) - Dem Schock folgten die Kampfansagen: Die deutsche Turn-Riege muss bei den Weltmeisterschaften in drei Wochen auf Marcel Nguyen verzichten.

Der deutsche Mehrkampfmeister und zuletzt stabilste Turner des Teams stürzte beim Dreiländerkampf in Schaffhausen beim Dreifach-Tsukahara am Boden so unglücklich, dass er sich einen Bruch des Wadenbeins zuzog und sofort in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

„Das Gefühl ist unbeschreiblich. Da bist Du in Topform, hoffst bei der WM auf eine Medaille - und dann so etwas“, beschrieb Trainer Waleri Belenki die Stimmungslage seines Schützlings. Nguyen musste nach der schweren Verletzung mit schmerzverzerrtem Gesicht von der Matte getragen werden. „Ich muss ihn jetzt wieder aufbauen. Aber er hatte noch Glück im Unglück. Der Bruch muss nicht operiert werden, er bekommt eine Schiene. Vielleicht ist er in vier bis sechs Wochen wieder auf den Beinen“, schilderte der frühere Olympiasieger Belenki, der Nguyen noch in der Nacht mit dem Auto nach Stuttgart brachte.

„Das trifft uns hammerhart. Aber es bringt nichts, nun den Kopf in den Sand zu stecken. Wir werden nun auch ohne ihn eine schlagkräftige Riege zur WM bringen“, verkündete Cheftrainer Andreas Hirsch am Sonntag, nachdem die bittere Diagnose nach nächtlichen Röntgen- Untersuchungen feststand.

Die Ergebnisse des letzten WM-Tests traten somit in den Hintergrund. Dennoch freute sich Hirsch, wie die Truppe tolle Moral bewies und trotz Ausfalls des wichtigsten Turner mit 353,90 Punkten die Schweiz (346,65) und Rumänien (345,95) klar beherrschte. Leitwolf Fabian Hambüchen absolvierte wegen seiner Fuß-Probleme wiederum nur vier Geräte, bewies aber mit der Höchstnote am Reck (15,80) und dem zweitbesten Wert am Barren (15,40) ansteigende Form.

Überragend präsentierte sich der Cottbuser Philipp Boy, der mit 91,05 Punkten den besten Mehrkampf der Veranstaltung turnte. „Ich bin super durchgekommen und natürlich happy, dass sogar mal mehr als 91 Zähler herausgesprungen sind. Aber nun gilt es, das bei der WM zu bestätigen“, sagte der Cottbuser und räumte ein: „Die Verletzung von Marcel ist mir sehr nahe gegangen. Ich wünsche ihm schnelle Genesung.“

Hirschs Sorgenfalten sind mit Blick auf die WM nun nicht geringer geworden. „Jetzt helfen alle guten Ratschläge nichts. Jetzt müssen wir umdisponieren“, kündigte er an, die Nominierung nun mindestens um eine Woche aufzuschieben. Als sicher gilt bisher nur, dass Boy sich nachdrücklich als WM-Mehrkämpfer empfahl. Als große „Unbekannte“ bezeichnete Hirsch Fabian Hambüchen, da noch völlig offen ist, ob die Ärzte die lädierte Achillessehne rechtzeitig wieder hinbekommen.

Die deutschen Frauen konnten das Niveau der Männer erwartungsgemäß nicht annähernd erreichen und musste den Rumäninnen mit 229,550 Punkten einen Vorsprung von mehr als 15 Zählern überlassen. Mit 214,40 Punkten kamen die Deutschen auf Rang zwei, ließen die Gastgeberinnen (210,30) immerhin noch hinter sich. „Die Mädchen konnten die zuvor entstandenen Trainingsdefizite noch nicht kompensieren“, konstatierte Bundestrainerin Ulla Koch.