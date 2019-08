Turbulentes Wochenende für Tim Zimmermann

Auf das angepeilte Treppchen hat es nicht gereicht. Trotzdem kehrt Tim Zimmermann mit der zweitbesten Saisonleistung im Porsche-Carrera-Cup Deutschland aus Zandvoort zurück. Am vergangenen Wochenende sicherte sich der 22-jährige Langenargener an der niederländischen Nordseeküste einen achten und einen zwölften Rang und machte in der Gesamtwertung drei Plätze gut. Ein Rennen zum Vergessen erlebte der Bad Waldseer Sandro Kaibach, der von einem Konkurrenten in die Bande gedrückt wurde.

Schon im Qualifying am Samstagmorgen kündigte sich für Tim Zimmermann an, dass der neunte und zehnte Lauf des Porsche Carrera Cups Deutschland im niederländischen Zandvoort turbulent werden sollten. Ein Regenschauer hatte die Teams gezwungen, mit Profilreifen auf Zeitenjagd zu gehen und eigentlich sah es auch für das gesamteZeittraining nicht nach trockener Strecke aus. Doch weil nach Unfällen zwei Mal die Uhr angehalten und Autos aus dem Kiesbett geborgen werden mussten, startete das ganze 31-köpfige Fahrerfeld in die letzten zehn Minuten auf abgetrockneter Strecke. „Das war dann ziemlich chaotisch und jeder Fehler wäre einer zu viel gewesen“, sagt Zimmermann. „Mit den frischen Reifen waren zwei schnelle Runden möglich und die mussten sitzen.“

Für den 22-Jährigen funktionierte dies ganz ordentlich. Er fuhr sich fürs erste Rennen am Samstag den neunten Startplatz heraus und schob sich auch direkt auf den ersten Metern einen Platz nach vorn. Zusammen mit seinen Black-Falcon-Teamkollegen David Kolkmann und Rudy van Buren lieferte er sich ein Rennen um die Punkte. Denn schon früh war deutlich, dass die Topteams in Zandvoort nicht zu schlagen waren. „Unsere Abstimmung war nicht optimal und ich hatte ein bisschen weniger Grip auf der Vorderachse als ich mir das gewünscht hätte“, sagt Zimmermann, der für die Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet. „Deshalb war ich zufrieden, als Achter im Ziel acht Punkte für die Gesamtwertung mitzunehmen.“ Kurzzeitig wurde der Langenargener sogar als Siebter geführt, weil Luca Rettenbacher vor ihm mit einer Strafe belegt wurde, die die Rennleitung dann am Abend aber wieder zurücknahm.

Unverletzt ausgestiegen

Ein ähnliches Bild bot dann der zweite Lauf an der niederländischen Nordseeküste. Wieder machte Zimmermann am Start Plätze gut, musste sie aber nach einem Manöver am nassen Streckenrand wieder hergeben und kämpfte erneut mit seinen beiden Teamkollegen um die Punkte. Zwölfter war Tim Zimmermann schließlich, bekam aber trotzdem nur zwei anstatt der erhofften vier Punkte für die Gesamtwertung gutgeschrieben. Zuvor war das Rennen nach einem Unfall von Sandro Kaibach längere Zeit unterbrochen und ging mit dem Safetycar an der Spitze über den Zielstrich. Der Bad Waldseer wurde von einem Konkurrenten an den Rand gedrückt, Kaibachs Porsche hob an den Reifenstapeln ab und drehte sich aufs Dach. Kaibach konnte sein demoliertes Auto aber selbstständig verlassen und schien sich nicht verletzt zu haben. Im ersten Rennen am Samstag war der Bad Waldseer Zehnter geworden.

„Wir hatten weniger als 75 Prozent der angesetzten 17 Runden absolviert“, erklärt Tim Zimmermann. „Dann gibt es auch nur die Hälfte der Punkte.“ Trotz aller Turbulenzen und der Probleme mit der Abstimmung sammelte Zimmermann so viele Punkte wie seit dem Saisonauftakt Anfang Mai in Hockenheim nicht mehr. „Sicher wollte ich ein bisschen weiter nach vorn“, gibt er zu. „Ich bin aber zufrieden und habe mich in der Gesamtwertung um drei Plätze verbessert.“ Der 22-Jährige hat nun Tuchfühlung zu den Top Ten und will dort bis zum Saisonende noch hin. Die nächste Chance auf Punkte hat Zimmermann am Wochenende am Nürburgring.