Turbine verteidigt Fernseh-Verzicht - Rückspiel live

Potsdam (dpa) - Das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam in der Fußball-Champions-League der Frauen wird anders als die erste Begegnung bei Eurosport übertragen. Das bestätigte der Sender.

Am 27. April wird die Entscheidung fallen, welcher der beiden Clubs ins Endspiel einzieht. Den Verzicht auf die Fernsehübertragung des Halbfinal-Hinspiels hat Turbine Potsdam unterdessen verteidigt. Eurosport wollte die Partie am Samstag live zeigen, bat wegen anderer Programmverpflichtungen aber um eine Verlegung der Anstoßzeit von 14.00 Uhr auf 16.30 Uhr. Dies lehnte der Verein ab. „Das ist nicht irgendein Bundesliga-Spiel, sondern das Halbfinale in der Champions League“, erklärte Turbine-Trainer Bernd Schröder.

Schröder fürchtet, dass Turbine bei einer Verschiebung wegen der um 15.30 Uhr beginnenden Fußball-Bundesliga Zuschauer einbüßen würde. „Im Übrigen geht es nicht um 100 000 Euro, wenn Eurosport überträgt. Wir sprechen da von 2000 bis 4000 Euro“, rechtfertigte sich Schröder.

VfL-Trainer Ralf Kellermann bedauerte, dass die Partie nicht übertragen wird. „Wir haben für unsere Spiele bisher immer eine einvernehmliche Lösung mit Eurosport finden können. Schade, dass dies für Samstag nicht möglich gewesen ist“, sagte der Wolfsburger Coach.