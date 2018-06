Tuchel: Keine Pause für Rekordstürmer Aubameyang

Trainer Thomas Tuchel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund setzt trotz des vollen Programms weiter auf Rekordstürmer Pierre-Emerick Aubameyang.

Er „wird am Sonntag definitiv auf dem Platz stehen. Bei ihm geht die rote Lampe noch nicht an“, sagte der Coach vor dem Heimspiel des Tabellenzweiten gegen Aufsteiger Darmstadt 98 zum Fitness-Zustand des Angreifers.

Aubameyang erzielte am Mittwoch bei 1899 Hoffenheim mit dem Treffer zum 1:1-Endstand bereits sein siebtes Saisontor und hat bislang in jeder Partie der laufenden Spielzeit getroffen. Damit sorgte er für ein Novum im Oberhaus.

Über Darmstadt 98 sprach Tuchel voller Hochachtung. „Das ist eine wahnsinnige Erfolgsstory, die es so schnell nicht wieder geben wird“, sagte er. Angesprochen auf die schnellen Gegenangriffe, die Stärke der „Lilien“, erklärte der BVB-Trainer: „Alle Mannschaften in der Bundesliga können schnell umschalten. Dass wir in der Lage sind, Konter zu verhindern, haben wir in den vergangenen Spielen gezeigt.“

Personell stehen Tuchel bis auf die langzeitverletzten Erik Durm, Neven Subotic und Nuri Sahin alle Spieler zur Verfügung.

