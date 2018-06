TSV 1860 München: Ein Klub schafft sich ab

Am Morgen danach holte Markus von Ahlen die Strafkeule heraus.

Der Trainer des TSV 1860 München strich den Spielern nach dem 1:2 (1:0) gegen Heidenheim den freien Mittwoch, setzte dagegen eine frühe Einheit um acht Uhr an. Ob die Maßnahme sinnvoll ist, sei dahingestellt. Schließlich ist seit Monaten nicht zu erkennen, dass die Spieler während der 90 entscheidenden Minuten auch nur ein Fitzelchen dessen umsetzen würden, was im Training geübt wird. „Für mich ist das ärgerlich und unerklärlich“, beantwortete der Trainer die Frage nach dem Unerklärlichen. „Ich kann nur sagen, dass ich mir seit Monaten mit meinem Trainerteam und allen Mitarbeitern auf Deutsch gesagt hier den Arsch aufreiße“, sagte der Trainer. Das erwarte er auch von seinen Spielern.

Eine Halbzeit lang hatten die Löwen, die nur noch das bessere Torverhältnis von Platz 18 trennt, ganz ordentlich gekickt gegen Heidenheim, waren durch einen Elfmeter von Torjäger Rubin Okotie in Führung gegangen, nur um dann nach der Pause komplett einzubrechen. Zu sagen, dass der Möchtegernaufsteiger 1860 gegen den stolzen Aufsteiger wie ein Absteiger gespielt hätte, wäre stark untertrieben. Die von Sportchef Gerhard Poschner wüst zusammengestellte Mannschaft, bestehend aus Fußballern aus aller Herren Länder und Jugendspielern, die den Karren alleine auch nicht aus dem Dreck ziehen können, gab der im traditionell nervösen Umfeld weitverbreiteten Untergangsstimmung mit jedem Fehlpass nur neue Nahrung. Da schafft sich ein Klub gerade selbst ab, das ist der Eindruck, den die Löwen vermitteln.

Am Dienstag verstarb dann auch noch der allseits beliebte und dem Verein wie kaum ein anderer verbundene Meisterlöwe Manni Wagner 76-jährig an den Folgen eines Herzfinfarktes.

Beim Klub von Wagner, Petar Radenkovic und Rudi Brunnenmeier, bei der Spiel- und Brüllwiese von Karl-Heinz Wildmoser und Werner Lorant, beim stolzen Löwen, bei dem es nie ruhig, oft chaotisch, aber immer leidenschaftlich zuging, hat die Angst vor der Angst Einzug gehalten.

„Münchens große Liebe“, nennen sich die Löwen selbst. Doch nach dem 1:2 am Montag, der achten Niederlage im 13. Spiel unter von Ahlen, gab es von den verbliebenen Fans auf den Rängen: keine Pfiffe. Keine Aufmunterung. Stattdessen: nichts. Bei 1860 herrscht lähmende Agonie.

Poschner stellte schon am Montag klar, dass von Ahlen auch am Sonntag in Darmstadt die Mannschaft betreuen werde. Womöglich auch mangels Alternativen, wer will sich diesen Klub noch antun? Ex-Löwe und Ex-Schalke-Coach Jens Keller etwa beeilte sich via „Sport 1“ eilig „Nein“ zu sagen. Jetzt sagen potentielle Kandidaten sogar schon ab, bevor sie als solche gehandelt wurden.

Ein Sieg, drei Unentschieden, sechs Niederlagen lautet die erschreckende Heimbilanz des TSV 1860 München.