Tschechien bejubelt Eishockey-Altstar Jaromir Jagr

Tschechien ist im Jaromir-Jagr-Fieber: Der Eishockey- Altstar hatte am Samstagabend seinen ersten Einsatz bei seinem Heimatverein HC Kladno, dessen Besitzer er zugleich ist.

Zum 7:2-Sieg gegen Benatky nad Jizerou trug der 45-Jährige mit drei Assists bei. Die rund 7500 Zuschauer erlebten ein emotionales Spiel, auf der Gegenseite trat mit Petr Nedved eine weitere Eishockey-Legende an. Die Begegnung war eigens in ein größeres Stadion in Liberec verlegt worden. Fans trugen Trikots von Jagrs früheren Vereinen wie den Pittsburg Penguins.

Anders als Jagr hatte Ex-NHL-Profi Nedved, der schon 46 Jahre alt ist, seine Karriere offiziell bereits vor vier Jahren beendet. „Ich hatte Angst um das Knie und habe mit einer Orthese gespielt, aber am Ende habe ich das ganze Spiel durchgehalten“, sagte Jagr, der mehr als 20 Minuten auf dem Eis stand, im tschechischen Fernsehen. Sein Ziel ist es, den eigenen Verein in die Extraliga, die höchste Spielklasse in Tschechien, zu bringen.

Die Calgary Flames aus der nordamerikanischen NHL hatten Jagr vor kurzem an Kladno verliehen. Bei seinem ersten Engagement in Kanada hatte der Tscheche verletzungsbedingt in 22 Spielen nur ein Tor erzielt. Ob er noch einmal in die NHL zurückkehrt, ist noch offen. Es gibt noch einen Allzeit-Rekord zu brechen: Mit 766 Toren und 1155 Assists hat Jagr auf der Bestenliste nur noch Wayne Gretzky vor sich.

