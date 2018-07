Tscheche Berdych verzichtet auf US Open

Der tschechische Tennisprofi Tomas Berdych hat verletzungsbedingt seine Teilnahme an den US-Open abgesagt. Das berichtete die Agentur CTK. Wegen anhaltender Rückenprobleme hatte der 32-Jährige zuvor bereits auf das traditionsreiche Grand-Slam-Turnier in Wimbledon verzichtet. Zuletzt spielte er vor einem Monat bei den Queen's Club Championships in London, wo er dem Franzosen Julien Benneteau unterlag. Berdych ist auf der ATP-Weltrangliste auf Platz 59 abgerutscht - nach einem Höchststand von Platz 4 vor drei Jahren. Im Februar hatte er seine Davis-Cup-Karriere nach zwei Siegen an der Seite von Radek Stepanek in den Jahren 2012 und 2013 beendet.

