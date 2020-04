Trump: So schnell wie möglich wieder Profisport in den USA

Von Schwäbische Zeitung

Am Freitag ist in Friedrichshafen eine weitere Person gestorben, die an Corona infiziert war. Es ist der insgesamt dritte Todesfall im Bodenseekreis im Zusammenhang mit dem Virus, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Im Bodenseekreis wurden per Stand Freitag insgesamt 20 Menschen wegen Corona stationär behandelt. 395 Menschen leben in behördlich angeordneter Quarantäne, 845 wurden daraus inzwischen wieder entlassen. Sechs Neuinfektionen wurden registriert, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes vom Freitag.