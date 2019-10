Trotz Ergebniskrise: Leipzig will Zenit taktisch überrumpeln

Mit einem Sieg gegen Zenit St. Petersburg kann RB Leipzig in der Champions League am bisherigen Spitzenreiter der Gruppe G vorbeiziehen. Doch nach vier sieglosen Partien ist das Duell mit dem russischen Fußballmeister am heutigen Mittwochabend eine knifflige Aufgabe.

Die Vorzeichen sprechen für das Team von Zenit-Trainer Sergej Semak. Der frühere Nationalmannschaftskapitän will von einer RB-Krise nichts wissen. „Das Niveau der Bundesliga ist entsprechend hoch. Wir sehen, dass alle Mannschaften - auch Bayern - die Punkte verlieren, deswegen sehe ich da keine Probleme“, sagte Semak. RB-Coach Julian Nagelsmann versucht derweil, Druck vom Team zu nehmen: Ein Sieg sei „keine Pflicht“, aber es wäre ratsam „die Spiele zu gewinnen, wenn man weiterkommen möchte“, betonte er.

ZENIT-TORFABRIK: Die Offensive von Zenit läuft derzeit auf Hochtouren: zwölf Treffer in den letzten drei siegreichen Spielen. Kein Wunder, dass Nagelsmann vor Stürmer Artjom Dsjuba warnt. „Dsjuba hat eine gute Präsenz, er kann die Bälle gut ablegen. Und Zenit spielt viel über die Flügel und sucht mit Flanken den 1,96 Meter großen Stürmer“, analysierte Nagelsmann. Torhüter Peter Gulacsi warnte seine Vorderleute vor „den guten Abschlüssen aus der zweiten Reihe“.

ZU-NULL-ZIEL: Gegen die russische Offensive will Gulacsi zu alten Tugenden zurückkehren. Er sehe trotz der durchwachsenen Ergebnisse „keine dramatische Situation“. Er will aber mit der besten Abwehr der Liga in der Vorsaison an die Stärken erinnern. „Es ist notwendig, um Spiele zu gewinnen, die Null zu halten“, meinte der Ungar.

PSYCHOTRICKS: Statt mit hartem Training will Nagelsmann die Russen mit taktischen Lösungen stoppen. „Wir bewegen uns mehr im Wissensbereich“, betonte der Cheftrainer, der vermehrt auf Videoschulungen setzt. „Es geht um Lösungen der Spielsituationen“, erklärte er seine Taktik. Das Motto: alle auf eine Linie und keine zwei Spielideen miteinander vermischen.

ZITATE:

RB-Trainer Julian Nagelsmann: „Zenit hat eine klare Struktur, vor allem, was das Spiel mit dem Ball angeht. Sie agieren viel über außen und setzen auf Flanken. In der Defensive kann man sich nicht festlegen, mal verteidigen sie hoch, mal sehr kompakt. In der Champions League agieren sie oft mit einer anderen Ordnung als in der Liga.“

Zenit-Trainer Sergej Semak: „„Es gefällt mir, was Leipzig macht, viele Handlungen sind auf die Stärken von Timo Werner ausgerichtet. Er ist einer der Schlüsselspieler für Leipzig. Es wird sehr schwer werden.“

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage

Tabellenstand in der Gruppenphase

Zenit-Homepage