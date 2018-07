Trotz Anschlags: Eisschnelllauf-Weltcup in Moskau

Lausanne (dpa) - Einen Tag nach dem Selbstmordanschlag auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo waren Sport und Politik um Deeskalation und Normalität bemüht. Der Eisschnelllauf-Weltcup vom 28. bis 30. Januar in der russischen Hauptstadt findet planmäßig statt.

Den ersten internationalen Wettkampf im trauernden und verunsicherten Moskau erleben die Eisschnellläufer. „Es gibt vom Weltverband ISU keinen Hinweis, dass da irgendetwas infrage steht. Die ersten Teams wie Norwegen und die USA reisen dort heute bereits an“, sagte der deutsche Teamchef Helge Jasch der Nachrichtenagentur dpa. Das Auswärtige Amt hat keine Reisewarnung ausgegeben. Alle Russland-Reisenden wurden jedoch aufgefordert, die Nachrichten zu verfolgen und den Weisungen der örtlichen Sicherheitsbehörden Folge zu leisten. Jasch, als Trainer bei der Bundespolizei angestellt, hatte sich sofort bei einigen zuständigen Stellen der Bundespolizei Zusatzinformationen geholt.

Danach geht er das Unternehmen Moskau nun relativ entspannt an. „Nach allem, was ich gehört habe, sind nach dem Anschlag die Sicherheitsvorkehrungen in Moskau so hoch, dass wir uns so sicher wie nie zuvor fühlen können“, sagte Jasch, der in Moskau das deutsche Team leiten wird. In Einzelgesprächen mit seinen Athleten und per Rundmail versuchte er, ihnen eventuelle Ängste zu nehmen.

Dennoch dürften die deutschen Eisschnelllauf-Stars um Olympiasiegerin Stephanie Beckert mit gemischten Gefühlen am Mittwoch den Flug in die russische Hauptstadt antreten. Allerdings werden sie nicht in Domodedowo, sondern Scheremetjewo landen. „Das kann schon ein bisschen hektisch werden mit all den Sicherheitsvorkehrungen“, fürchtet Cheftrainer Markus Eicher, der am Wochenende das Team nicht betreut, sondern beim Junioren-Weltcup im italienischen Baselga di Pine den deutschen Nachwuchs beobachtet.