Trochowski gibt Comeback in Sevilla

Sevilla (dpa) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Piotr Trochowski hat nach einer gut einjährigen Verletzungspause sein Comeback gegeben. Der ehemalige Hamburger stand in einem Testspiel des spanischen Erstligisten FC Sevilla beim Zweitligisten FC Cordoba 70 Minuten lang auf dem Platz.

Der 29-Jährige war zunächst am Knie und dann am Schienbein operiert worden. Trochowski hatte sich Ende September 2012 im Spiel des FC Sevilla gegen den FC Barcelona verletzt. Der gebürtige Pole hatte gegen den späteren spanischen Meister noch das 1:0 erzielt. Trochowski steht seit Mai 2011 in Sevilla unter Vertrag.