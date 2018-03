Triathlet Raelert startet in Roth statt Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Vorjahressieger Andreas Raelert verzichtet auf die Teilnahme beim Ironman Frankfurt und startet stattdessen am 10. Juli bei der zehnten Auflage der Challenge in Roth.

Der WM-Zweite von 2010, der in diesem Jahr den Titelgewinn auf Hawaii anstrebt, ist nach Timo Bracht und dem Australier Chris McCormack der dritte prominente Ausfall beim bedeutendsten deutschen Triathlon-Wettkampf am 24. Juli in der Main-Metropole. Das Trio hatte im Vorjahr die ersten drei Plätze belegt.

„Ich war noch nie in Roth am Start. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt die Chance dazu habe. Der Wettkampf hat weltweit einen exzellenten Ruf“, erklärte Raelert in einer Pressemitteilung. Zuvor will der 34 Jahre alte Rostocker am 5. Juni beim Halb-Ironman Kraichgau in die Wettkampfsaison starten.

Beim Ironman Hawaii, dem Jahreshöhepunkt, peilt er gemeinsam mit seinem Bruder Michael einen Doppelsieg an. Von ihrem Sponsor soll beiden dafür eine Prämie in Höhe von 1 Million US-Dollar (rund 690 000 Euro) in Aussicht gestellt worden sein.