Transfer von Malen zum BVB nahezu perfekt

Der Wechsel von Donyell Malen zu Borussia Dortmund ist nahezu perfekt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur traf der niederländische Nationalspieler von der PSV Eindhoven am Sonntag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Bad Ragaz (Schweiz) ein.

Der 22-Jährige wird sich in den kommenden beiden Tagen einem Medizincheck und zwei Corona-Test unterziehen, ehe er in das Teamtraining einsteigen kann. Malen soll beim Pokalsieger die Lücke schließen, die Jadon Sancho mit seinem 85 Millionen Euro teuren Transfer zu Manchester United hinterlassen hat. Dem Vernehmen nach unterschreibt er beim BVB einen Fünfjahresvertrag und kostet knapp 30 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen.

Der schnelle Angreifer kommt mit der Empfehlung von 27 Saisontreffer und zehn Vorlagen in 45 Pflichtspielen für Eindhoven. Die von ihm bevorzugte Position im Angriffszentrum ist beim BVB jedoch an Erling Haaland vergeben. Deswegen wird Malen wohl auf die Flügel ausweichen müssen oder als Doppelspitze mit Haaland zum Einsatz kommen.

