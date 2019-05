Training in Grassau: Schults WM-Chancen gestiegen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kann mit ihrer Stammtorhüterin Almuth Schult für die anstehende Weltmeisterschaft in Frankreich planen.

Die 28 Jahre alte Wolfsburgerin schlug sich lange mit einer hartnäckigen Schulterverletzung herum, konnte aber im Abschlusstraininglager der DFB-Elf in Grassau am Chiemsee wieder torwartspezifische Übungen machen. „Sie hinterlässt einen guten Eindruck. Im Moment sind wir sehr positiv. Mal schauen“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Grassau zur Fitness der deutschen Nummer eins.

Am Donnerstag (17.45 Uhr/ARD) absolviert die deutsche Mannschaft mit dem Länderspiel gegen Chile in Regensburg ihre WM-Generalprobe. Voss-Tecklenburg kündigte an, dass gegen den WM-Neuling überwiegend die Startelf auflaufen soll, die auch für den Turnierauftakt gegen China am 8. Juni in Rennes vorgesehen ist. Am 3. Juni reist der DFB-Tross von Frankfurt/Main zur ersten Station. Die 8. Frauen-WM findet vom 7. Juni bis 7. Juli in neun französischen Städten statt.

