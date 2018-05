Trainer Wagner mit Huddersfield im Pokal-Achtelfinale

Der deutsche Trainer David Wagner hat mit Huddersfield Town das Achtelfinale im FA-Pokal erreicht. Der Premier-League-Club setzte sich beim Fußball-Zweitligisten Birmingham City mit 4:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung durch.

In der regulären Spielzeit bewahrte ein Eigentor von Marc Roberts (60. Minute) Huddersfield nach dem Rückstand durch Che Adams (52.) vor dem Aus. In der Verlängerung sorgten dann Steve Mounie (94.), Rajiv van La Parra (97.) und Tom Ince (106.) für den Favoritensieg.

Das Spiel war notwendig geworden, da Huddersfield in seinem Viertrunden-Heimspiel im Januar nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. In der nächsten Runde trifft das Wagner-Team am 17. Februar auf Manchester United.