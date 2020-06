Trainer Rudolph verlässt Turbine Potsdam

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Auto ist am Mittwochnachmittag in München in eine Menschengruppe gefahren. Wie die Polizei mitteilte, sind die sechs Insassen des Autos danach auch noch auf die Gruppe losgegangen und hätten „gewaltsam auf sie eingewirkt“.

Drei Menschen wurden dabei verletzt. Die Täter sind noch flüchtig.

Opfer haben die Täter vermutlich gekannt Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt und eine Großfahndung eingeleitet. „Die Fahndung läuft auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher.