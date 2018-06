Trainer Rohr: „Keine Gnade und kein Mitleid mit Messi“

Auf der A8 ist am Montag um kurz vor 17 Uhr in der Nähe des Rastplatzes Aichen in Fahrtrichtung Stuttgart ein Unfall passiert. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, sind ein LKW und ein Sprinter in den Unfall verwickelt. Es sei mit Stau und Verkehrsbehinderungen zu rechnen, so die Polizeisprecherin.

Weitere Informationen folgen.