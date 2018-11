Trainer Rangnick begrüßt Einstellung der Montagsspiele

RB Leipzigs Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick begrüßt die Einstellung der Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga ab der Saison 2021/22.

„Ich bin kein besonderer Freund von Montagsspielen. Deshalb habe ich überhaupt nichts dagegen und ich kann mich all denen, auch den Fans, die sich das so wünschen, nur anschließen“, sagte Rangnick am Freitag. Der 60-Jährige sei auch kein Fan von Sonntagsspielen. „Samstags um 15.30 Uhr, das ist mir am allerliebsten. Weil das eine saubere Wochenendplanung ist. Dann kannst du am Sonntag auch mal frei machen oder morgens trainieren.“

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage