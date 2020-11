Trainer prophezeien enges Rennen zwischen Bayern und Alba

Also so schlecht ist Bad Saulgau nun wirklich nicht, wie auf dem Display eines Mobilfunktelefons zu lesen war. „Schlechtes Saulgau“ stand im Internet auf der Corona-Seite des Landratsamts Sigmaringen, was den verwunderten Handybesitzer dazu veranlasste, der Redaktion sofort eine E-Mail zu schreiben.

Womit er nicht der Einzige war, denn einen Tag vorher wandte sich bereits der Nutzer der Digitalausgabe an die Redaktion, weil er es nicht glauben wollte, dass Bad Saulgau auf der Startseite als „schlecht“ bezeichnet wird.