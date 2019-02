Trainer-Kandidaten im Visier? VfB schweigt zu Medien-Bericht

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart hat sich nach Informationen des „Kicker“ Gedanken über einen möglichen Nachfolger von Trainer Markus Weinzierl gemacht.

Demnach habe sich der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga für den Fall einer Niederlage am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim Abstiegskonkurrenten Fortuna Düsseldorf unter anderen mit Markus Gisdol und Felix Magath befasst. Der VfB kommentierte dies nicht.

VfB-Sportvorstand Michael Reschke hatte nach dem 2:2 am vergangenen Sonntag gegen den SC Freiburg auf die Frage, ob Weinzierl noch der richtige Trainer sei, gesagt: „Wenn wir in der Schlussphase nicht das 2:2 bekommen, taucht die Frage gar nicht auf. Damit ist sie schon beantwortet.“

Zuvor hatte Reschke nach dem 1:4 in München in der TV-Sendung „Sky 90“ gesagt, dass ein weiterer Trainerwechsel beim VfB kein Thema sei: „Der Glaube in Markus Weinzierl ist da. Er macht einen guten Job, ist sehr fokussiert. Wir glauben, dass wir wieder in die Spur kommen.“ Der 44-jährige Weinzierl hatte im Oktober den Trainerposten bei den Schwaben übernommen, nachdem sich der Verein von Tayfun Korkut getrennt hatte.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan und Ergebnisse VfB Stuttgart

Vereinsdaten VfB Stuttgart

Tabelle Fußball-Bundesliga

"Kicker"-Bericht