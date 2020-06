Trainer Guardiola mit eindringlichem Appell gegen Rassismus

Großeinsatz in Tuttlingen: Am Mittwochmorgen waren mehrere Fahrzeuge der Bundespolizei in der Zeughausstraße zu sehen. Die Konstanzer Beamten durchsuchten – genauso wie in Konstanz und Radolfzell – Wohnungen und Gaststätten. Der Vorwurf: Illegale Schleusertätigkeit.

Gegen zwei Männer besteht der Verdacht, mehrere Personen aus der Türkei, die nicht über die notwendigen Dokumente für die Einreise, den Aufenthalt oder eine Beschäftigung in Deutschland verfügen, mit dem Auto über Österreich in das Bundesgebiet gebracht zu haben.