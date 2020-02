Trainer Greve verlässt Gummersbach am Saisonende

Von Schwäbische Zeitung

Mehrere Tage saß eine Kinderkrankenschwester in Untersuchungshaft, weil sie fünf Babys in der Ulmer Universitätsklinik Morphium verabreicht haben soll. Nun ist sie frei. Vertreter von Polizei, Anklagebehörde und Landeskriminalamt geben nun in einer Pressekonferenz Details der neuen Ermittlungen bekannt.

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, wurde der Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung gegen die Frau am Sonntag aufgehoben.