Trainer Graller: Rebensburg fährt die WM-Abfahrt

Viktoria Rebensburg wird entgegen der ursprünglichen Planungen doch an der WM-Abfahrt teilnehmen und am Sonntag starten. Das sagte Damen-Cheftrainer Jürgen Graller nach ihrem vierten Platz im Super-G.

Die Bedingungen in Are seien gut und Rebensburg in Form, so Graller. Eine Medaille im Super-G hatte die 29-Jährige zuvor auf Rang vier denkbar knapp verpasst. Auf die Podestplätze fehlten ihr nur 0,02 Sekunden, Weltmeisterin Mikaela Shiffrin aus den USA war lediglich 0,07 Sekunden schneller als Deutschlands beste Skirennfahrerin.

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband FIS

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband

Homepage Ski-WM 2019

Wettkampfprogramm Ski-WM (pdf)

Profil Abfahrt und Super-G Damen, Ski-WM (pdf)

Profil Herren-Strecken Ski-WM (pdf)