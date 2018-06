Trainer Fernandez verlässt Ligue-1-Schlusslicht Nancy

Paris (dpa) - AS Nancy, Tabellenletzter der französischen Fußball-Liga, muss sich zwei Tage vor Beginn der Rückrunde auf die Suche nach einem neuen Trainer machen.

Der bisherige Coach Jean Fernandez habe seinen Spielern nach dem Training am Donnerstag mitgeteilt, dass er den Club aus Lothringen auf eigenen Wunsch und mit sofortiger Wirkung verlasse, berichtete das Sportblatt „L'Équipe“ in der Onlineausgabe. Die Entscheidung des 58-Jährigen, den bis 2015 laufenden Vertrag wegen der sportlichen Misserfolge aufzulösen, hatte kurz zuvor schon Fernandez' Manager Jean-Pierre Bernès bekanntgeben.

Fernandez hatte 2011/2012 in seinem ersten Jahr in Nancy noch Platz elf in der Ligue 1 belegt. Derzeit hat das Team als Tabellen-20. mit nur einem Sieg und elf Punkten aus 19 Runden schon acht Zähler Rückstand auf den rettenden 17. Rang.

Gegen OSC Lille am Samstag im heimischen Stade Marcel-Picot werde der Cheftrainer der Jugendabteilung, Patrick Gabriel, auf der Bank Platz nehmen, hieß es. Club-Chef Jacques Rousselot will laut Medien den Uruguayer Pablo Correa zurückholen. Der Ex-Stürmer hatte Nancy bis 2011 neun Jahre lang gecoacht. Correa war im September vom aktuellen Liga-17. Evian TG gefeuert worden.