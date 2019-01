Towerstars verlängern mit Maximilian Kolb

Maximilian Kolb bleibt eine weitere Saison bei den Ravensburg Towerstars. Der DEL2-Tabellenführer gab die Vertragsverlängerung mit dem 21-jährigen Verteidiger für die kommende Saison am Rande des Spiels gegen die Bietigheim Steelers am Freitagabend bekannt.

„Der primäre Grund zur Entscheidung war, dass ich mich in den letzten drei Spielzeiten stetig weiterentwickeln konnte. Ich bekomme Jahr für Jahr mehr Eiszeiten und Verantwortung und werde wertgeschätzt“, wird Maximilian Kolb zu den Hintergründen der Vertragsverlängerung in einer Mitteilung der Towerstars zitiert. „Dazu kommt, dass ich mich mit den Ansprüchen und Zielen der Towerstars sehr gut identifizieren kann. Ich fühle mich sehr wohl hier in der Stadt und den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten“, ergänzt der 1,88 Meter große Verteidiger.

Kolb wechselte zur Saison 2015/16 vom Oberligisten ERC Sonthofen nach Ravensburg. Parallel zu seiner Ausbildung zum Industriekaufmann beim Towerstars-Hauptsponsor CHG-Meridian habe er sich mit Talent und nicht zuletzt Ehrgeiz alsbald den Anspruch auf Eiszeiten erarbeitet, heißt es in der Mitteilung weiter. Inzwischen spiele der gebürtige Füssener eine solide Rolle an der Seite von Ondrej Pozivil in der ersten Defensivreihe.

Auch Towerstars-Coach Jiri Ehrenberger sieht in der Vertragsverlängerung die Bestätigung guter Leistung, klarer Ziele und Zuverlässigkeit. „Max ist einer von wenigen jungen deutschen Verteidigern, die in der DEL2 auch einen Stammplatz haben“, betont Ehrenberger. „Ich bin sicher, dass er sich noch weiter entwickeln und für höhere Aufgaben empfehlen wird, wenn er sich nach Ende der Berufsausbildung im Frühsommer dann voll auf das Eishockey konzentrieren kann“, ergänzt der Trainer.