Towerstars und Wild Wings kooperieren

Was sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hatte, ist nun von beiden Seiten offiziell bestätigt worden. Der Eishockey-Zweitligist Ravensburg Towerstars und der Erstligist Schwenninger Wild Wings kooperieren in Zukunft. Ziel ist es, jungen Spielern möglichst viel Eiszeit zu ermöglichen – vier Towerstars-Spieler könnten in der neuen Saison beim einstigen Rivalen in der ersten Liga auflaufen.

Die Schwenninger Wild Wings und die Ravensburg Towerstars arbeiten künftig eng zusammen. In den vergangenen Tagen haben sich beide Clubs auf eine entsprechende Kooperation geeinigt. Das hatte sich vor Wochen bereits angebahnt (die SZ berichtete). Am Freitag wurde die Kooperation nun von beiden Vereinen bestätigt. Am Freitagabend gibt es gleich den ersten Spieleraustausch.

„Ich freue mich sehr, dass wir die positiv verlaufenen Gespräche im Sommer zum Abschluss gebracht haben und es mit der Partnerschaft klappt“, sagt Rainer Schan, Geschäftsführer der Towerstars. „Nach dem Ende der Kooperation mit Augsburg (die Towerstars und die Panther arbeiteten länger zusammen, Anm. der Red.) und einem Jahr Pause ohne DEL-Partner bietet sich für unsere jungen Talente nun auch wieder die Chance, im Training oder vielleicht sogar einmal im Spiel DEL-Luft schnuppern können.“

„Wir waren mit den Verantwortlichen der Towerstars in den letzten Wochen im regen Austausch über eine künftige Zusammenarbeit, die für beide Seiten große Chancen bietet“, wird Schwenningens Manager Jürgen Rumrich in der Pressemitteilung zitiert. „Nicht nur die räumliche Nähe zwischen beiden Clubs, sondern auch die gleiche Philosophie in der Förderung von deutschen Spielern waren dabei entscheidende Faktoren.“

Fünf Spieler sollen und können von der neuen Zusammenarbeit zwischen Ravensburg und Schwenningen profitieren. Aus dem Kader der Wild Wings wird Julian Kornelli per Förderlizenz bei den Towerstars zu Einsätzen kommen, um Spielpraxis zu sammeln. Am Freitag im Testspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers soll Kornelli erstmals für die Towerstars auflaufen. Bereits am Donnerstag trainierte der Stürmer mit den Ravensburgern mit. Von Seiten der Towerstars sind Goalie Michael Boehm, die Stürmer Daniel Schwamberger und Daniel Pfaffengut sowie Verteidiger Maximilian Kolb Kandidaten für Einsätze im Trikot der Wild Wings.

Neben der neuen Kooperation mit den Ravensburg Towerstars werden die Wild Wings auch weiter mit dem EV Lindau zusammenarbeiten. Da die Towerstars und der EV Ravensburg ebenfalls mit Lindau kooperieren, schließt sich der regionale Kreis bei der Förderung von Nachwuchstalenten. „Das ist eine gute Sache“, sagt Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger.