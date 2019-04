Towerstars und ihre Fans feiern den Last-Second-Sieg

Die rund 6000 Frankfurter Fans in der mit 6267 Zuschauern fast vollen Eissporthalle machten sich schon bereit, ihre Mannschaft zu feiern. 4:0 und 5:2 führten die Löwen Frankfurt am Montag gegen die Ravensburg Towerstars. Doch statt Jubel gab es bei den Hessen wenig später nur Frust, Enttäuschung und allgemeine Fassungslosigkeit.

Auf der anderen Seite herrschte großer Jubel. Einen derart entrückt jubelnden Thomas Supis wie nach dem 6:5-Siegtreffer in der Schlusssekunde hatte man bisher noch gar nicht gesehen. Die verrückte, ja fast wahnwitzige Partie in Frankfurt hatte eines gezeigt: Die Towerstars wollen die Meisterschaft, dafür geben sie alles – und sie geben niemals auf. Auch nicht bei scheinbar aussichtslosen Rückständen.

„Es gab viele Gründe, warum wir dieses Spiel noch verloren haben“, sagte Frankfurts Trainer Matti Tiliikainen. „Wenn wir den Titel gewinnen wollen, dann müssen wir stärker zurückkommen.“ Statt mit 2:1 in Führung zu liegen, fahren die Löwen mit einem 1:2-Rückstand nach Ravensburg. Dort, in der CHG-Arena, ist am Mittwoch um 19.30 Uhr das vierte Spiel im Play-off-Finale der Deutschen Eishockey-Liga 2. „Jetzt“, sagte Towerstars-Trainer Rich Chernomaz, „liegt der Druck noch mehr bei Frankfurt.“

Chernomaz hätte sicher eine Menge erzählen können nach dem furiosen Comeback-Sieg seiner Towerstars bei seiner alten Liebe Frankfurt. 0:1, 0:2 und 0:3 jeweils in Unterzahl, 0:4, später 2:5 – nichts, aber auch gar nichts hatte darauf hingedeutet, dass diese Partie eine derartig wahnsinnige Schlussphase erleben würde. Dass es auf Ravensburger Seite überhaupt nicht passte, zeigte auch eine Szene anfangs des zweiten Drittels. Der Towerstars-Mannschaftsleiter Reinhard Bitschi wollte gerade von hinten auf die Bank klettern, als ein abgefälschter Puck in seine Richtung flog und ihn knapp verfehlte. Bitschi nahm es mit Humor, zu diesem Zeitpunkt hatten die Towerstars ja sonst nicht viel zu lachen.

Trainer Chernomaz schickt Liebesgrüße an seine Frau

Ravensburgs Trainer hätte also einige Dinge ansprechen können. Doch Chernomaz schwieg. Ob es an seiner Frankfurter Vergangenheit lag? Wohl nicht. Eher war es so, dass Chernomaz diesen Sieg innerlich sehr genoss, er aber auch wusste, dass dieser Erfolg nur eine weitere kleine Etappe auf dem Weg zum Titel war. Und so sagte Chernomaz lediglich: „Ich habe nur drei Dinge zu sagen. Erstens: Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Zweitens: Ich möchte nichts weiter über das Spiel sagen. Drittens: Glückwünsche an meine Frau zum Geburtstag. Ich liebe dich!“

Von inniger Zuneigung zum eigenen Goalie konnte bei so manchen Frankfurtern derweil keine Rede sein. Das Schlussdrittel war auch ganz sicher nicht das des Ilya Andryukhov. Der 28-Jährige, erst in der Schlussphase der DEL2-Hauptrunde zu den Löwen gekommen, sah mehrfach unglücklich aus. Der Schuss zum 2:4 von Robin Just in Unterzahl war haltbar, vor dem 5:5 durch Just rutschte Andryukhov der Puck durch, auch beim 6:5 von Supis in der letzten Sekunde sah der Löwen-Goalie unglücklich aus. Fast slapstickhaft war Andryukhovs Verhalten beim 3:5. Warum der Goalie jegliche Arbeit und Bereitschaft eingestellt hatte, als Mathieu Pompei auf ihn zu fuhr, blieb ein Rätsel. Diese Szene war jedenfalls eine der „vielen Gründe“, die Tiliikainen später nannte.

Während Andryukhov auf der einen Seite für viele Löwen-Anhänger große Mitschuld an der Niederlage hatte, stand bei den Towerstars einer im Fokus, um den es im dritten Spiel Aufregung gegeben hatte. Robin Just hatte im Heimspiel am Ostersamstag nach einem Zweikampf einen Schläger ins Gesicht bekommen und musste an der Zunge genäht werden. Eine Strafe gegen Frankfurt hatte es nicht gegeben. Justs Antwort am Ostermontag: drei Tore und eine Vorlage.

Sechs Tore in einem Drittel, noch dazu in einem Finalspiel: das hat es so noch nicht oft gegeben. „Das müssen wir schnell vergessen und die Lektion lernen“, sagte Tiliikainen. Zu erwarten ist, dass die Löwen mit ganz viel Wut nach Ravensburg fahren werden. Die Towerstars dagegen sollten Rückenwind und Selbstvertrauen haben. Das Ziel: der erste Heimsieg in dieser Finalserie.