Towerstars trennen sich von Ilkka Pikkarainen

Bei den Ravensburg Towerstars gibt es gerade Woche für Woche neue Personalien. Auch am Donnerstag gab es wieder Veränderungen im Kader des Eishockey-Zweitligisten. Ilkka Pikkarainen hat seinen Vertrag aufgelöst und bereits in seiner Heimat Finnland einen neuen Verein gefunden. Aus dem Nachwuchs des Schweizer Zweitligisten EV Zug ist Calvin Pokorny zu den Towerstars gekommen.

Nach der schweren Verletzung von Jakub Svoboda in der Vorbereitung holten die Towerstars Ilkka Pikkarainen aus Finnland. Der 37-Jährige mit kurzer Erfahrung in der nordamerikanischen NHL hatte zunächst einen Probevertrag, schlug in Ravensburg aber voll ein. „Er hat uns mit seiner physischen Komponente sehr geholfen“, sagt Ravensburgs Trainer Jiri Ehrenberger. Bei den Fans war der bullige Finne von Beginn an beliebt. Doch nach seiner Vertragsverlängerung bis Saisonende und Svobodas Rückkehr stagnierte Pikkarainens Leistung. „Es war ein Kreislauf: Seine Leistung ist zurückgegangen, seine Spielpraxis auch“, sagt Ehrenberger. Pikkarainen war zuletzt fast immer als fünfter Ausländer nicht mehr im Kader für die DEL2-Spiele.

Am Mittwoch trainierte der Finne noch auf dem Ravensburger Eis, am Donnerstagvormittag saß er schon im Flieger nach Finnland. Dort hat der 37-Jährige einen Vertrag bis Saisonende beim Erstligisten Kalpa unterschrieben. „Da hat er die Chance zu spielen“, begründet Ehrenberger den schnellen Abschied von Pikkarainen.

Als Bambini schon beim EVR

Neun in Ravensburg ist dagegen der 20-jährige Calvin Pokorny. Pokorny? Da mag es bei manchen langjährigen Fans des EV Ravensburg klingeln. Tomas Pokorny spielte 1992/93 für den EVR in der Oberliga und wohnt in Oberteuringen. Sein Sohn machte die ersten Schritte auf dem Eis bei den EVR-Bambini. Über die Jungadler Mannheim und den Nachwuchs des EV Zug aus der Schweiz ging es für Calvin Pokorny in die US-amerikanische Juniorenliga USHL. Kurz vor Weihnachten ging der 20-Jährige zurück nach Zug, nun hat er bei den Towerstars für diese und die kommende Saison unterschrieben.

Pokorny soll schon am Freitag (20 Uhr, CHG-Arena) gegen die Eispiraten Crimmitschau im Kader der Towerstars stehen. „Vielleicht habe ich 13 Stürmer und sieben Verteidiger zur Verfügung“, blickt Ehrenberger auf einen komplett vollen Kader. Ob Pokorny bereits zum Einsatz kommt, ließ der Trainer am Donnerstag noch offen. „Ich werde mir den Platz natürlich erkämpfen müssen, das wird am Anfang nicht ganz einfach“, sagt Pokorny. „Aber ich werde alles dafür tun, schnellstmöglich meine Leistung zu zeigen.“

Schnellstmöglich wieder Leistung zeigen müssen auch die Crimmitschauer. Nach der 1:9-Pleite gegen die Löwen Frankfurt wurde am Dienstagabend Trainer Kim Collins entlassen. An diesem Wochenende betreut Nachwuchstrainer Boris Rousson die Eispiraten. „Wir glauben, dass neue Impulse zwingen notwendig sind, um das angestrebte Ziel Pre-Play-offs zu erreichen“, sagte Geschäftsführer Jörg Buschmann. Als Tabellenelfter stehen die Sachsen derzeit außerhalb der Pre-Play-off-Plätze. Allerdings sind die Crimmitschauer punktgleich mit dem Tabellenzehnten Bayreuth Tigers, die am Sonntag (18.30 Uhr/SpradeTV) die Towerstars zu Gast haben.

Das volle Wochenende der Ravensburger rundet das Nachholspiel am Dienstag (19.30 Uhr/SpradeTV) beim Schlusslicht EHC Freiburg ab. „Wenn wir in diesen drei Spielen gut punkten, dann setzen wir uns oben fest“, sagt Ehrenberger. „Das muss auch unser Ziel sein.“