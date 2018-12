Towerstars sind im Abwärtsstrudel

Unterschiedlicher hätten der Saisonauftakt und der Start in die zweite Hälfte der DEL2-Hauptrunde für die Ravensburg Towerstars nicht verlaufen können. Am ersten Spieltag spielte sich die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger beim 8:1 gegen die Dresdner Eislöwen in einen Rausch, der lange anhielt. Am 27. Spieltag mussten die Towerstars nach dem erneuten Aufeinandertreffen an gleicher Stelle zufrieden sein, beim 2:3 nach Verlängerung einen Punkt erkämpft zu haben.

Der Abwärtsstrudel des Tabellenführers setzte sich fort: Ein Punkt aus zwei Spielen steht nach einem schwachen Auftritt bei den Kassel Huskies und eben jener Niederlage gegen Dresden auf der Habenseite. Die vorherigen zwei Wochenend-Bilanzen von jeweils zwei Punkten aus zwei Spielen wurden sogar noch unterboten. Fünf der letzten sieben Spiele gingen verloren, die anderen beiden wurden erst in der Verlängerung beziehungsweise im Penaltyschießen gewonnen. Der letzte Sieg nach regulärer Spielzeit datiert vom 25. November – damals gewannen die Towerstars mit 4:2 gegen den EC Bad Nauheim. Von einstmals komfortablen neun Zählern Vorsprung auf die Konkurrenz sind noch drei übriggeblieben – und das auch nur, weil sich die Löwen Frankfurt und der ESV Kaufbeuren am Sonntag gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Da die Lausitzer Füchse von hinten nachdrücken, ist an der Spitze ein Vierkampf ausgebrochen.

Ehrenberger erkannte nach dem schwachen Wochenende defensiv und offensiv Probleme. Er vermisste die Ruhe vor dem gegnerischen Tor, die die Towerstars in der ersten Saisonphase ausgezeichnet hatte: „Da sind wir mit unseren Chancen effektiv umgegangen.“ Gleichzeitig bemängelte er die Defensivleistung in Kassel. „Das hat mir nicht gefallen.“ So richtig erklären konnte sich Ehrenberger die anhaltende Schwächephase aber trotzdem nicht.

Froh wirkte er, dass er ab sofort wieder auf einige Rückkehrer setzen kann. Einer davon wurde von Hallensprecher Marcus Haider in der ersten Drittelpause gegen Dresden aufs Eis gebeten. Tim Brunnhuber holte sich den verdienten Applaus des Publikums für seine Leistung mit der U20 bei der WM in Füssen ab. Mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft schaffte Brunnhuber den Aufstieg in die Top-Division.

Außer Brunnhuber wird auch Verteidiger Martik Kokes zurückkehren, der seine Acht-Spiele-Sperre abgesessen hat. Die Zwangspause hatte sich Kokes gegen die Heilbronner Falken geholt, weil er einen Gegenspieler beleidigt hatte. Somit kann Ehrenberger wieder mit sieben Defensivspielern planen, was bis zur Heilbronn-Partie exzellent funktioniert hatte. Und dann steht auch Stürmer Jakub Svoboda vor seinem Comeback – als dann fünfter Ausländer soll der Tscheche langsam ans Team herangeführt werden.

Der Kader füllt sich also wieder. „Das werden wir über Weihnachten auch brauchen, wo wieder richtig volles Programm ist“, sagte der Towerstars-Coach. Am Freitag sind die Towerstars beim Deggendorfer SC, am Sonntag kommt der EHC Freiburg.