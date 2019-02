Towerstars präsentieren sich in bedenklicher Verfassung

Nach einem alles in allem desolaten DEL2-Wochenende für die Ravensburg Towerstars wusste Trainer Rich Chernomaz in Weißwasser nicht so recht, wo er hin sollte. Da stand er am Sonntagabend nun bei der Pressekonferenz, hatte ein launiges Statement abgegeben zur mehr als enttäuschenden Leistung seiner Mannschaft, es war eigentlich alles gesagt – aber die Einschätzung seines Lausitzer Trainerkollegen Corey Neilson musste er schließlich noch abwarten.

Chernomaz’ Blick schweifte umher, womöglich irgendeinen Anhaltspunkt, vielleicht Antworten auf dieses absolut verdiente 0:4 suchend, das er mit seiner Mannschaft gerade erlebt hatte – und plötzlich blieb sein Blick an einer kleinen Flaschensammlung vor ihm auf dem Tisch hängen. Kurzentschlossen nahm sich Chernomaz ein Bier, öffnete es, schenkte sich ein und nahm einen großen Schluck. Wie sang schon Herbert Grönemeyer? „Alkohol ist dein Sanitäter in der Not. Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot. Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst. Alkohol, Alkohol.“ Vielleicht hat sich Chernomaz so etwas gedacht, als er das Null-Punkte-Wochenende hinunterspülte. Allerdings wohl wissend, dass es damit nicht getan war und die dringend notwendige Aufarbeitung noch ausstand.

Denn aufgearbeitet werden müssen die beiden Niederlagen gegen die Tölzer Löwen (3:4 am Freitag) und bei den Lausitzer Füchsen dringend. Vor allem vor dem Hintergrund des großartigen 3:1 nur wenige Tage zuvor gegen die Löwen Frankfurt – den Tabellenführer. Da hatten Einstellung und Einsatz absolut gestimmt. Alle hatten sich richtig reingehängt und waren dafür belohnt worden. Gegen limitierte Tölzer war davon nicht mehr viel zu sehen. Und in Weißwasser wurde es keineswegs besser.

Besonders schwach gerieten die Powerplaysituationen. Die Specialteams funktionierten überhaupt nicht. Dreimal gerieten die Towerstars gegen Tölz in Unterzahl, dreimal schlug es hinter dem bedauernswerten Goalie Jonas Langmann ein. Nicht viel besser lief es in Weißwasser. Da waren es immerhin zwei Gegentore in Unterzahl. Demgegenüber standen harmlose Ravensburger Überzahlsituationen: vier waren es gegen Tölz, fünf in Weißwasser. Tore insgesamt: 0. „Die Powerplays haben den Unterschied gemacht“, analysierte Chernomaz in Weißwasser folgerichtig. Ähnlich hatte er schon am Freitag nach der Niederlage gegen Tölz argumentiert.

Richtig alarmierend klangen aber andere Sätze aus Chernomaz’ Mund. Er vermisste „Herz, Leidenschaft und Hunger“ bei seiner Mannschaft – und das auf der Zielgeraden der Hauptrunde. Außerdem machte er sich Sorgen über die Verfassung – gemeint war wohl die körperliche – seiner Spieler, die besser sein müsse, wenn die Play-offs beginnen. Lange Zeit bis dahin hat er nicht mehr. Denn es stehen nur noch zwei Spiele aus: am Freitag gegen die Kassel Huskies und am Sonntag beim ESV Kaufbeuren. Notwendig sein, um mindestens Platz vier zu halten, werden drei Punkte. Das sollte angesichts des viel besseren Torverhältnisses gegenüber dem aktuell Fünftplatzierten EC Bad Nauheim reichen. Dann wäre das Heimrecht im Play-off-Viertelfinale gebucht. Mehr aber auch nicht.

Und dann? Braucht es alle Spieler in bester Verfassung, mental und körperlich. Führungsspieler wie Kapitän Vincenz Mayer und Andreas Driendl, die beide noch von gerade erst überstandenen Krankheiten geschwächt wirken, wie Jakub Svoboda, der nach langer Verletzung noch weit von seinem eigentlichen Leistungspotenzial entfernt scheint, wie Robbie Czarnik, dessen Schlittschuhkünste schmerzlich vermisst wurden gegen Tölz und in Weißwasser. Und wenn nicht? Dann können sich die Towerstars wieder auf eine lange Sommerpause einstellen.