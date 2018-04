Towerstars holen Center Thomas Merl

Die Ravensburg Towerstars müssen den Abgang ihres Topscorers der Saison 2017/18 verkraften: Der eigentlich mit einem Vertrag für die kommende DEL-2-Saison ausgestattete Center Arturs Kruminsch verlässt den Verein und schließt sich den Krefeld Pinguinen an, um künftig in der DEL zu spielen. Auf der Suche nach einem Ersatz sind die Towerstars schnell bei den Kassel Huskies fündig geworden. Von dort wechselt der 26-jährige Thomas Merl nach Oberschwaben.

Bei den abschließenden Leistungstests der Towerstars im Radius vor der langen Sommerpause war Merl schon dabei, schwitzte und strampelte auf dem Rad, während ihm Blut abgenommen wurde. „Ravensburg ist ein Topteam, gehört zu den besten vier Mannschaften in der Liga“, sagte er zu seinen Beweggründen, hierher zu wechseln. Drei Jahre hatte er zuletzt bei den Huskies gespielt, mit denen er in den diesjährigen Play-off-Viertelfinals gegen die Löwen Frankfurt scheiterte. Nach dem Ausscheiden war Merls Vertrag aufgelöst worden.

In den ersten beiden Spielzeiten machte Merl jeweils 60 Spiele, in der zurückliegenden Saison bremste ihn ein gebrochener Kiefer aus, den er sich Ende Oktober durch einen Schlagschuss eines Teamkollegen in der Partie gegen die Towerstars zuzog. So kam er auf 42 Spiele, in denen er zehn Tore schoss und 13 vorlegte. Insgesamt steht für Merl eine Kassel-Statistik von 162 Spielen mit 38 Treffern und 67 Vorlagen.

Was erwartet er von sich in Ravensburg? „Ich weiß, dass ich Tore schießen kann“, sagt Merl und fügt hinzu: „Ich werde auch Tore schießen.“ Das alleine werde aber nicht reichen. Auch defensiv mitzuarbeiten sei natürlich wichtig.

Kruminschs Abgang „ein schwerer Verlust“

Dass die Towerstars überhaupt auf der Centerposition tätig werden mussten, lag an Arturs Kruminsch. Dieser habe ihn eine Woche nach dem Saisonabschluss kontaktiert und um die Auflösung seines für die kommende Saison gültigen Vertrags gebeten, erklärt Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan. Kruminsch wollte sich den Traum von der DEL erfüllen. „Wir wollten ihm diese Möglichkeit nicht verwehren“, sagt Schan. Was Kruminschs Abgang für Ravensburg bedeutet, weiß er ganz genau: „Es ist ein schwerer Verlust für uns.“ Immerhin war der 29-jährige Kruminsch in seiner ersten Saison in Oberschwaben auf Anhieb Topscorer.

Von Kruminschs Nachfolger ist Schan absolut überzeugt. „Der will zu uns“, sei sein erster Eindruck gewesen, als er mit Thomas Merl Kontakt aufnahm. So kam die Einigung schnell zustande, am Montag wurde dann ein Einjahresvertrag unterzeichnet. Auch Trainer Jiri Ehrenberger ist froh, dass die Towerstars einen deutschen Spieler für diese Position gefunden haben. Zu welchem Verein er da kommen wird, hat Merl schon vorab von seinen künftigen Teamkollegen Sören Sturm und Vincenz Mayer erfahren, die er aus gemeinsamen Zeiten in Kassel beziehungsweise Tölz kennt.

Den Sommer wird der aus Bad Tölz stammende Merl voraussichtlich in München verbringen, um dort auch mit einigen anderen befreundeten Eishockeyspielern zusammen zu trainieren. Ab August wird es dann in Ravensburg ernst. „Ich will eine gute Rolle spielen und der Mannschaft helfen“, sagt Merl. Die Towerstars brauchten sich „nicht zu verstecken“. Und verstecken will er auch nicht, was er sportlich erreichen will: „Die Play-offs sind mit Sicherheit das Ziel.“