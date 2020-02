Towerstars gewinnen ihr erstes Endspiel

Heilbronner Falken – Ravensburg Towerstars 2:5 (1:1, 1:2, 0:2). – Tore: 0:1 Robin Just (12:44, Gams, Koskiranta), 1:1 Kevin Maginot (19:13 ÜZ, Koch, Soramies), 1:2 Vincenz Mayer (21:22 ÜZ, Just, O’Donnell), 2:2 Ian Brady (28:22 ÜZ, Wruck, Koch), 2:3 Andreas Driendl (32:48, Sturm), 2:4 Robin Just (58:04 empty net, Koskiranta, Mayer), 2:5 Thomas Merl (59:35 empty net). – Strafminuten: Heilbronn 8, Ravensburg 12. – Zuschauer: 1960.