Towerstars erinnern an den Saisonstart

Die Ravensburg Towerstars sind mit einem dicken Ausrufezeichen in die Play-offs gestartet. Nach dem ersten Wochenende führen sie 2:0 in der Viertelfinalserie gegen den EC Bad Nauheim. Und das absolut verdient. Was die Towerstars da zweimal aufs Eis gebracht haben, weckt Herbstgefühle im März. Denn so hatte es Anfang der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga 2 ausgesehen, als die Ravensburger ihre Kaderqualität voll und ganz ausspielten.

Einzige Minieinschränkung: Die Towerstars sind mit etwas mehr als zwei Minuten Verspätung in die Play-offs gestartet. Ein Stellungsfehler der gesamten Abwehr und ein Fehlpass von Thomas Supis brachten die Bad Nauheimer am Freitagabend schnell mit 2:0 in Führung. In den knapp 118 Minuten danach war den Hessen aber nur noch ein einziges Tor vergönnt. Das lag nicht zuletzt am glänzend haltenden Goalie Jonas Langmann, der eine Ruhe zwischen den Pfosten ausstrahlt, die sich auf die gesamte Defensive auswirkt. Wenn er jetzt noch abstellt, hin und wieder relativ unnötig das Tor zu verschieben (wobei die Tore in Bad Nauheim auch sehr leicht aus der Verankerung gingen), muss sich in Ravensburg um die Defensive niemand Sorgen machen. Die Abwehrleute vor Langmann zeichneten sich gegen Bad Nauheim bislang vor allem in Unterzahlsituationen aus. 13 Powerplays mussten die Ravensburger überstehen, 13-mal blieben sie ohne Gegentreffer.

Trainer Rich Chernomaz hat offensichtlich den richtigen Ansatz gefunden. Er hat in Unterzahl das Viereck vor Langmann beim gegnerischen Scheibenbesitz ein Stück zurückversetzt, die Räume somit enger gemacht und die blaue Linie etwas offener. Dass von dort trotzdem keine Gefahr ausgeht, liegt daran, dass die beiden vorderen Ravensburger extrem schnell die Räume zustellen, wenn die Bad Nauheimer versuchen, die Seite zu wechseln. So haben sie so gut wie nie freie Schussbahn.

Auch die offensiven Specialteams funktionieren prächtig. Je zwei Tore in den ersten zwei Spielen konnten die Towerstars in Überzahl verbuchen. In Bad Nauheim würden sie dazu sagen: Wir werden mit unseren eigenen Waffen geschlagen. Denn die Hessen waren in der Hauptrunde extrem stark in Unter- und Überzahl. Doch die volle Wahrheit müsste eigentlich lauten: Die Towerstars haben ihre eigenen Waffen wieder scharf gestellt. Denn in der überragenden ersten Saisonhälfte waren sie es, die hinten dich hielten und vorne eiskalt zuschlugen. „Der große Unterschied war das Powerplay“, stellte Chernomaz schon nach Spiel eins folgerichtig fest. Der Satz hätte so auch nach Spiel zwei fallen können. Nauheims Trainer Christof Kreutzer, der nach der ersten Niederlage schon extrem finster geblickt hatte, legte in Sachen Mimik nach der zweiten Pleite noch mal einen drauf. Es hätte nicht verwundert, wenn er ins Mikrofon gebissen hätte, das ihm gereicht wurde, um in aller Öffentlichkeit zu erklären, warum seine Mannschaft gerade fünf Stück kassiert hatte – und das, obwohl die Nauheimer die stärkste Heimmannschaft während der Hauptrunde gewesen waren und unter anderem Ravensburg zweimal geschlagen hatten. „Wir haben nicht so schlecht gespielt“, sagte Kreutzer – es hörte sich so ein bisschen nach einer trotzigen Antwort an, die da heißen sollte: Da geht noch was. „Wir werden uns das in Ruhe anschauen“, sagte Kreutzer, der nun bis Freitag Zeit hat, die Fehler zu analysieren und neue Wege zu finden, in Spiel drei (Freitag, 20 Uhr, in der Ravensburger CHG-Arena) eine echte Chance auf den ersten Sieg in der Viertelfinalserie zu haben.

Und Chernomaz? Der kennt das Eishockeygeschäft schon lange genug, um zu wissen, dass die Towerstars nicht nachlassen dürfen. „Es ist noch ein langer Weg“, sagte der Trainer am Sonntag. Noch fehlen zwei Siege zum Halbfinale. Doch wenn Ravensburg weiterhin seine Qualität ausspielt, sollte das Weiterkommen kein Problem sein. Vielleicht sogar schon nach dem kommenden Wochenende. Wenn auf 118 starke Minuten weitere 120 starke folgen.