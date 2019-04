Towerstars 2018/19: Aus dem dunklen Tal bis kurz vor den Gipfel

Acht lange Jahre mussten die Ravensburg Towerstars auf diese Chance warten. Acht Jahre lastete der Druck des Titelgewinns 2011 in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Liga auf dem Verein aus Oberschwaben. In dieser Saison könnte die Sehnsucht nach einer zweiten Meisterschaft gestillt werden – ein Sieg fehlt noch in der Finalserie gegen die Löwen Frankfurt. Die erste Gelegenheit haben die Towerstars am Freitag (19.30 Uhr) in der hessischen Landeshauptstadt.

Gerade einmal ein Jahr ist es her, dass die Towerstars in einer der dunkelsten Ecke eines sehr dunklen Tals angekommen schienen. Wieder war die Mannschaft in den Pre-Play-offs gescheitert. Wieder war sie den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Rücktrittsforderungen an die Verantwortlichen wurden laut. Schon ein Jahr zuvor waren die Towerstars so früh ausgeschieden, wobei der Tod von Trainer Toni Krinner die Saison noch eine ganze Stufe trauriger machte.

In der Spielzeit 2018/19 sollte alles anders werden. Und es wurde alles anders. Besser. Die recht prominenten Neuverpflichtungen erwiesen sich alle als Volltreffer, in der Liga wurden die Gegner reihenweise dominiert. Als die Leistungen um die Jahreswende immer schwächer wurden, zogen die Towerstars die Notbremse. Völlig überraschend – die Mannschaft lag auf Tabellenplatz drei – wurde Trainer Jiri Ehrenberger entlassen, für ihn übernahm Interimscoach Rich Chernomaz bis zum Saisonende. Mit Erfolg. Zweieinhalb Monate später stehen die Towerstars vor dem Gewinn der Meisterschaft. Und als ob das nicht schon kurios genug wirkt, könnte es sogar sein, dass sie den Titel in Frankfurt holen. An Chernomaz’ alter Wirkungsstätte. Zwölf Jahre lang hat er dort gewirkt, hat Titel geholt und tiefe Spuren hinterlassen.

Elektrisierende Halbfinalserie

Bad Nauheim und Kaufbeuren hießen die Play-off-Gegner bis zu den Endspielen. Besonders das Halbfinale gegen den Erzrivalen aus Bayern elektrisierte die Fans beider Lager. Doch als so richtig für die Geschichtsbücher geeignet, hat sich die bisher vier Spiele dauernde Finalserie gegen den Hauptrundensieger Löwen Frankfurt erwiesen. Spiel eins gewannen die Towerstars nach einem 1:3-Rückstand in Frankfurt noch 5:3, Spiel zwei ging ziemlich glatt in eigener Halle 1:3 verloren. Spiel drei sorgte dafür, dass die Towerstars-Anhänger völlig in Exstase gerieten. Schier aussichtslos lagen die Ravensburger nach zwei Dritteln mit 0:4 zurück. An ein Comeback glaubte vermutlich niemand. 20 Minuten später hatten sie 6:5 gewonnen – durch ein Tor von Thomas Supis in der Schlusssekunde. Unter dem Eindruck dieses unfassbaren Sieges endete die vierte Partie recht unspektakulär, allerdings wieder torreich: Durch das 7:4 hatte Ravensburg plötzlich den ersten Matchpuck. „Deutscher Meister wird nur der ERV!“, brüllten die Fans während des Spiels und nach der Schlusssirene.

Ein ganz besonderer Gang

Chernomaz, als Aktiver wegen seiner harten Spielweise als „Axt von Manitoba“ bezeichnet, wurde plötzlich ganz weich. Schon nach Spiel drei fasste er sich kurz, nutzte die Gelegenheit aber dafür, seiner Frau zum Geburtstag zu gratulieren: „Ich liebe dich!“ Nach Spiel vier in Ravensburg bedankte er sich überschwänglich bei den Fans für die Unterstützung. Viel zum Spiel wolle er auch dieses Mal nicht sagen. Frankfurt werde sicher nicht aufgeben, ließ der Kanadier immerhin wissen: „Sie werden alles in die Waagschale werfen.“

Aus dem dunklen Tal sind die Towerstars in einem Jahr bis kurz vor den Gipfel gelangt. Die letzten Schritte, weiß Chernomaz, werden die schwersten sein. Er selbst hat am Freitag eine ganz besondere Möglichkeit. Den Titel dort zu holen, wo er vor etwas mehr als einem Jahr trotz aller Verdienste recht unsanft entfernt wurde, wäre „sehr speziell“.