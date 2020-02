Tousart über Wechsel zu Hertha: „Ein bisschen bizarr“

Der französische Fußballprofi Lucas Tousart hat seine Entscheidung für einen Wechsel zum weiterhin vom Abstieg bedrohten Bundesligisten Hertha BSC als „ein bisschen bizarr“ bezeichnet.

„Aber sie ist wohlüberlegt“, sagte Tousart in einem Interview der Sporttageszeitung „L'Equipe“ und nannte auch die Gründe für seinen Schritt nach Deutschland: „Es gibt immer ein kleines Risiko bei einem Transfer, aber ich habe das Vertrauen der Vereinsführung und von Jürgen Klinsmann gespürt.“

Der 22-Jährige kommt von Champions-League-Achtelfinalist Olympique Lyon, steht Trainer Klinsmann aber noch nicht sofort zur Verfügung. Tousart wird in der Rückrunde an seinen bisherigen Club aus der Ligue 1 ausgeliehen. Die Ablösesumme soll rund 24 Millionen Euro betragen, damit avanciert der Franzose zum Rekord-Transfer der Hertha. „Berlin ist die Hauptstadt, ein großer Investor ist eingestiegen, und sie haben Lust, gute Sachen zu machen“, sagte Tousart: „Die Bundesliga ist eine große Liga, und ich habe mir gesagt, es könnte interessant sein, am Anfang des Projektes dabei zu sein.“

Nur im Falle eines Abstiegs von Hertha könnte der Wechsel wohl doch noch platzen. „Ich möchte nicht in die Details gehen, aber wenn sie wirklich absteigen, gehe ich nicht hin“, sagte der Mittelfeldspieler, der mit diesem Fall aber überhaupt nicht rechnet und sich schon auf Berlin freut: „Ich denke, dass ich da hingehen werde.“

