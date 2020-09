Tournee-Springen ab Garmisch: Zunächst kein Ticketverkauf

Mit insgesamt 38 neuen Corona-Fällen in der Zeit zwischen Freitag- und Montagmittag ist die Zahl der Infizierten im Landkreis dramatisch gestiegen. Landrat Heiko Schmid sprach am Montag von einer angespannten Lage. Verschärfende Maßnahmen wurden allerdings (noch) nicht getroffen. Mehrere Schulen in der Region sind in Sorge.

Zu möglichen weiteren Maßnahmen, um die Virusausbreitung einzudämmen, erläutert Schmid, dass man zunächst die Beratungen zwischen den Länderchefs und der Bundeskanzlerin abwarten wolle.