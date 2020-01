Tournee-Komitee weist Stöckl-Kritik zurück

Von mru, wpet

Das Neu-Ulmer Neujahrsbaby heißt Nisa. Das Mädchen kam um 18.05 Uhr in der Donauklinik zur Welt, wiegt 2885 Gramm und ist 49 Zentimeter groß. Der erste Ulmer des neuen Jahres heißt Noah.

In Ulm gab es schon am frühen Mittwochmorgen Grund zur Freude. Der kleine Noah ist das erste Baby, das am Neujahrstag in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums Ulm geboren wurde. Um 6.08 Uhr erblickte er mit einem Gewicht von 3650 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern das Licht der Welt.