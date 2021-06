Tour de Suisse: Schachmann weiter Gesamtdritter - Kron siegt

Radprofi Maximilian Schachmann hat seine Chance auf einen Gesamtsieg bei der 85. Tour de Suisse auf der sechsten Etappe gewahrt.

Der 27 Jahre alte Berliner vom Team Bora-hansgrohe erreichte am Freitag nach 130,1 Kilometern von Fiesch nach Disentis Sedrun mit dem Hauptfeld das Ziel und rangiert zwei Tage vor Ende der achttägigen Schweiz-Rundfahrt mit 38 Sekunden Rückstand auf den Ecuadorianer Richard Carapaz auf Platz drei der Gesamtwertung.

Kron Tagessieger am Grünen Tisch

Den Tagessieg des anspruchsvollen Tagesabschnittes sicherte sich indes der Däne Andreas Kron. Der 23-Jährige sprintete zwar hinter dem portugiesischen Ex-Weltmeister Rui Costa als Zweiter über den Zielstrich, wurde aber nach Etappenende zum Tagessieger erklärt, weil Costa seine Fahrlinie verlassen und Kron dadurch behindert hatte. Schachmann, der in diesem Jahr bereits die französische Fernfahrt Paris-Nizza gewinnen konnte, fuhr 2:49 Minuten später als 41. mit allen übrigen Anwärtern auf den Gesamtsieg ins Ziel.

Am Samstag steht mit einem 23,2 Kilometer langen Bergzeitfahren die siebte und vorletzte Etappe auf dem Programm. Der Tagesabschnitt verspricht Spannung im Kampf um den Gesamtsieg: Zuerst geht es vom Start in Disentis Sedrun von 1413 Metern hoch auf den Oberalppass in 2043 Metern, von dort aus bergab ins Ziel nach Andermatt (1436 Metern). Zu Ende geht das von vielen Fahrern als Generalprobe für die Tour der France genutzte Rennen am Sonntag nach 159,5 Kilometern mit Start und Ziel in Andermatt.

