Tour de France 2021 startet in Kopenhagen

Die Tour de France wird 2021 in Kopenhagen starten. Das bestätigte der Direktor der Tour, Christian Prudhomme, dem französischen Sender „Europe 1“.

„Das ist das Aufeinandertreffen des größten Radrennens der Welt und der größten Fahrradstadt der Welt“, sagte er. Die Tour beginnt mit einem 13 Kilometer langen Zeitfahren in der dänischen Hauptstadt. Die zweite Etappe endet nach 190 Kilometern in Nyborg, die dritte in Sønderborg in der Nähe der deutschen Grenze an der Flensburger Förde.

Schon länger war Dänemark als Tour-Startort im Gespräch, nur der Termin war noch unklar. Vor der Bekanntgabe herrschte leichte Verwirrung, nachdem „Europe 1“ die Bestätigung für kurze Zeit zurückgezogen hatte. Dieses Jahr startet die Tour am 6. Juli in Brüssel, im darauffolgenden in Nizza.

