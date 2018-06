Tottis Tore nicht genug: AS Rom nur 2:2

Rom (dpa) - Für den AS Rom ist die Qualifikation für die Europa League in weite Ferne gerückt. Der Hauptstadtclub kam am vorletzten Spieltag der italienischen Fußballmeisterschaft gegen Catania Calcio trotz eines Doppelschlags seines Kapitäns Francesco Totti nicht über ein 2:2 hinaus.

Gegen die Sizilianer traf Totti in seinem 500. Serie A-Spiel am Samstagabend in der 52. und 77. Spielminute. Damit gelang „Mr. Roma“ sein 215. Ligator. Seine Freude hielt sich dennoch in Grenzen, weil er in der neunten Minute einen Elfmeter verschoss und damit den Sieg vergab. Für Catania trafen Francesco Lodi (58.) und Giovanni Marchese (67.). Die Römer sind nunmehr mit 53 Punkten Tabellensiebter.

Im zweiten Samstagsspiel trennten sich US Lecce und der AC Florenz 0:1. Lecce bleibt damit Drittletzter der Tabelle und ist so gut wie sicher abgestiegen.