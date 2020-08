Torwart ter Stegen wird am rechten Knie operiert

Große Aufregung hat in Ravensburg ein Youtube-Video ausgelöst, das am Wochenende publik gemacht wurde und sich schnell in den sozialen Medien verbreitete.

In dem knapp 15-minütigen Beitrag führt der Vorsitzende der Rutenfestkommission, Dieter Graf, zwei Protagonisten der sogenannten „Grundrechte-Demos“, Bodo Schiffmann aus Sinsheim und Daniel Langhans aus Ulm, durch die Räumlichkeiten der Rutenfest-Requisitenhalle und lässt sich von den beiden zur Absage des Fests interviewen.